Unieke hangbijenkorf in ons land hangt in Assenede

De unieke bijenkorf hangt in de tuin achter Bass'Cul, dat is het ontmoetingscentrum in Bassevelde. Die tuin is ingericht als bijvriendelijke plaats. Om dat te kunnen doen kreeg de Bijenwerkgroep bijna 2.000 euro van Regionaal Landschap Meetjesland. Er zijn bomen en bloemen aangeplant die de bijtjes aantrekken. "We snoeien bijvoorbeeld de haag ook wat later en wachten tot hij bloeit. En we zaaien bloemenrijke weides. We zijn gefocust op de leefomgeving van de bij."