Twintiger fietst door België voor het goede doel: "En om te kijken welke impact corona had op de Belgen"

Goudsmedt heeft ondertussen al meer dan 1.600 kilometers in de benen. Onderweg ontmoette hij al verschillende mensen en hoorde hij al wel wat verhalen. "Aan de brouwerij van La Chouffe heb ik bijvoorbeeld een meisje uit Pelt ontmoet. Zij studeerde en leefde op gespannen voet met haar mama. Tijdens de lockdown is dat thuis helemaal geëscaleerd. Nu is ze bij haar papa gaan wonen omdat het niet meer ging. Dat grijpt je dan wel aan, zeker omdat ik ook twee zussen heb die ook nog aan het studeren zijn. Het is een marathonblok geweest en als zoiets er dan nog bijkomt. Dat was echt wel een heftig verhaal."