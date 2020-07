Ex-wereldkampioen Niels Albert gaat trouwen

"Ze heeft "Ja" gezegd". Met die woorden kondigt Niels Albert op sociale media de verloving aan met zijn vriendin Valeska Van Den Broecke. Gisteren vierden ze nog het verjaardagsfeestje van dochter Alexine die twee kaarsjes mocht uitblazen. Dat feestje werd nog mooier na de grote vraag van de ex-veldrijder. Het koppel baat samen een fietsenwinkel uit in Tremelo. Voor Albert is het zijn tweede huwelijk. Wanneer de trouwpartij zal plaatsvinden, is nog niet bekend.