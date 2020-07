Festivalletje in Liezele loopt uit de hand, burgemeester: "Plots begon iedereen te dansen"

De burgemeester is erg teleurgesteld dat de organisatoren zich niet aan de afspraken hebben gehouden. "Op een gegeven moment hebben de feestvierders hun tafeltjes verlaten en zijn ze dicht bij elkaar aan het podium gaan dansen. Dit was absoluut niet de bedoeling. Dit festival was een test. We willen de organisatoren van evenementen een kans geven, maar op deze manier schieten ze in eigen voet. Dit is niet voor herhaling vatbaar."

Er was politie aanwezig op het festival maar zij waren naar eigen zeggen met te weinig om het evenement stil te leggen. In augustus was normaal gezien nog een tweede editie gepland, maar dat ziet de gemeente niet meer zitten.