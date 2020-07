Het aantal besmettingen stijgt opnieuw: hoe zorgwekkend is dat?

Professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) bevestigt dat de cijfers stijgen, maar hij ziet voorlopig geen reden tot paniek. "Er zijn nog altijd grote gebieden in België met weinig of geen besmettingen. De nieuwe gevallen komen vooral uit Antwerpen en in mindere mate ook Gent en Brussel. Pas als de cijfers in heel het land beginnen te stijgen, zitten we met een groot probleem. Dat is nu niet het geval, maar grote waakzaamheid is wel nodig."

Steven Van Gucht bevestigt. "We zien vooral meer gevallen in de grote steden: Antwerpen, Brussel en Gent. Het gaat vaak om twintigers en bij uitbreiding het actieve deel van de bevolking, mensen van 20 tot 65 jaar".

Volgens Molenberghs kunnen we die plaatselijke opstootjes onder controle houden door de situatie goed te monitoren. Als het aantal gevallen snel stijgt, kan je ook overgaan tot een lokale lockdown. "Dat is de voorbije weken gebeurd op verschillende plaatsen in Europa en het lijkt goed te werken. Ik zou er gif op innemen dat we ook bij ons zo'n lokale lockdowns zullen meemaken."