Het is definitief: de Bloemencorso van Sint-Gillis-Dendermonde gaat niet door

In juni hadden de organisatoren van de Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde nog laten weten dat de corso zeker zou plaatsvinden. De vrijwilligers startten zelfs met de opbouw van 12 praalwagens. Maar nu er meer details zijn vrijgegeven over de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus kan de bloemenparade niet meer doorgaan. "Een van de maatregelen is registratie van bezoekers, dat is absoluut niet haalbaar", legt Dieter Mannaert van de organisatie van de Bloemencorso uit.