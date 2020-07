Honderden varkens gered bij brand in Jonkershove bij Houthulst

Het werk van de brandweer was dubbel: enerzijds werd de loods geblust, maar de stal van de varkens er net naast moest koel en nat gehouden worden, zodat de dieren niet zouden stikken.

Brandweerkapitien Lode De Keyser was gelukkig dat de varkens allemaal zijn gered: "Onze aanvalsploeg is onmiddellijk naar binnen getrokken en ze hebben eigenlijk heel mooi werk geleverd. Het moet waarschijnlijk begonnen zijn bij het stro. Bij die strobalen lagen er banden van tractoren en natuurlijk geeft dat een enorme hitte. Maar gelukkig hebben we de dieren kunnen beschermen en het materiaal dat nog in die loods stond, dat hebben we allemaal kunnen redden."