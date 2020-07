Bijna 100.000 jobstudenten minder aan de slag door coronacrisis

De paasvakantie was ronduit dramatisch voor studenten die wilden werken: studentenarbeid daalde toen met maar liefst 66 procent door de lockdown. Vooral in de horeca en in de toeristische sector liet de daling zich hard voelen.

Nu, 3 maanden later, is de situatie al minder dramatisch. Toch zijn er nog altijd veel minder werkstudenten aan de slag dan in een normale zomer. In de aanloop naar de zomer, vorige maand, telde de VDAB bijna 40.000 minder vacatures voor studentenjobs in vergelijking met juni van vorig jaar, een daling van 23 procent.