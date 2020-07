"Koning van 't Kuipke Westerlo" Jos Willems genomineerd voor titel "beste voetbalcommentator aller tijden"

Jos Willems uit Grobbendonk is door Sport/Voetbalmagazine-Knack genomineerd voor de titel "beste voetbalcommentator aller tijden". Knack heeft een preselectie gemaakt van tien Vlaamse voetbalcommentatoren. Willems staat tussen grote namen als die van Rik De Saedeleer en Jan Wauters. Jos was 22 jaar lang sportverslaggever bij Radio 1 en was ook regelmatig te horen in de regionale sportuitzending van Radio 2 Antwerpen. In Start Je Dag vertelde hij hoe vereerd hij is met zijn nominatie.