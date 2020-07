Open VLD-voorzitter Lachaert: "Werken aan oplossing abortusdossier, maar Scud-raketten in de media helpen niet"

Lachaert kan die uitval duidelijk maar matig smaken. "We hebben vrij constructief gewerkt rond Arizona. Kabinetschefs schrijven bijna elke dag aan een tekst, die intussen is uitgegroeid tot een mini-regeerakkoord in twee talen. We moeten in discretie en in alle rust kunnen verderwerken. Daarom begrijp ik de verklaring van De Wever niet. Die doorbreekt die rust."