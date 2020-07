Aantal besmettingen in ons land loopt verder op tot gemiddeld 90 per dag, welke landen kleuren oranje en rood? 

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, wil een grondige evaluatie, ook in ons land. “Er zijn veel zorgwekkende getuigenissen gekomen uit de woonzorgcentra in Vlaanderen, zowel van bewoners als van zorgverstrekkers, onder meer over het gebrek aan beschermend materiaal. We vragen dus de overheid om de aanpak van de crisis grondig tegen het licht te houden. Dat gebeurt nu in een aantal commissies in de parlementen en daar moeten duidelijke lessen uit getrokken worden.”

“We roepen op om alle facetten te bekijken. Maar zeker luisteren, is van belang. Zeker de zorgverleners zelf moeten ruim en voldoende gehoord worden. Zij stonden in de frontlinie, zij hebben alles meegemaakt. Het is heel belangrijk naar de mensen op het terrein te luisteren om zo te weten te komen wat ze nodig hebben om op een veilige manier hun job te kunnen doen.”