In Paal kan je nu fietsen door maïs 

In de Maalbeekstraat in Paal kan je helemaal verloren lopen tussen de maïs. Letterlijk. Het maïsdoolhof is een creatie van Mil Meelberghs en Annemie van Aeken, die heel secuur en met veel zorg het doolhof hebben uitgetekend, en daarna hebben uitgewerkt. Leuk voor de kinderen want die kunnen er onder meer op verkenning gaan en vragen oplossen. Nieuw dit jaar is dat uitbater Mil nu ook een fietspad heeft aangelegd tussen de maïs.