Egels sterven aan onbekende ziekte. Mechelen vraagt inwoners om alert te zijn voor wondjes, abcessen en gezwollen poten

"Een egel is een schuw dier. Als je een egel ziet in het openbaar, is er al iets niet in orde. Als je daar bovenop ook nog abcessen, gezwollen poten en wondjes op het dier ziet, breng je het best zo snel mogelijk binnen bij het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen. Je raakt het dier best niet zelf aan, maar brengt het in een doos naar het opvangcentrum", zegt schepen voor dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

"Het is goed van even op voorhand te bellen zodat het opvangcentrum zich kan voorbereiden. Maar je reageert best zo snel mogelijk want we hebben al heel wat egels moeten laten inslapen omdat alle hulp te laat kwam", aldus nog schepen Vanmarcke.