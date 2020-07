Meer recreatie op, in en aan het water langs Scheldekaaien en Eilandje in Antwerpen

De heraanleg van de Scheldekaaien is nu al een tijdje bezig en je ziet alvast aan het zuidelijke deel dat veel mensen er naar het water trekken. Dat was vroeger niet het geval. Ter hoogte van het Steen wordt een nieuw cruiseponton gebouwd. "Wij proberen van een stad die met de rug naar het water leefde, een stad te maken die met het gezicht naar het water leeft", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Noordelijk zien we heel wat recreatie mogelijk aan het Eilandje, rond het MAS. We denken dan aan het Bonapartedok, het Willemdok en het Verbindingsdok. We zijn volop op zoek naar uitbaters die op een ponton een horecazaak willen starten. Die dokken worden amper of niet voor scheepvaart gebruikt, misschien kan je er in de toekomst wel zwemmen of kajakken. Aan het Kattendijkdok zullen rondvaarten vertrekken en woonboten zijn welkom in het Kempsch Dok. We zullen ook bijkomende investeringen doen op het vlak van veiligheid." De stad Antwerpen wil er de komende tien jaar allemaal werk van maken.