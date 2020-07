Motorrijder (68) sterft na frontale botsing in Heuvelland

De man uit Moeskroen is na de botsing nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Door het ongeval was de Komenstraat in Wijtschate voor alle verkeer afgesloten.

Een deskundige onderzocht in opdracht van het West-Vlaamse parket de precieze omstandigheden van het ongeval. Hij besloot dat een stuurfout van de motorrijder aan de basis van het ongeval lag.