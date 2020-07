Mysteries in Oost-Vlaanderen: hoe kon in 1996 een luchtballon tegen een kerktoren belanden in Gent?

"Het voordeel van ballonvaren is dat er weinig verkeersregels zijn", gaat Vercauteren verder. "Wij hebben op iedereen voorrang in de lucht omdat wij niet kunnen sturen. Een vliegtuig, een zweefvlieger of zeppelin kan ons wel ontwijken. We moeten wel bepaalde hoogtes respecteren. Dat is heel belangrijk. Daarnaast moeten we ook een beetje weerman zijn. Het is belangrijk om kaarten te kunnen lezen zodat we weten of de weersomstandigheden veilig genoeg zijn om van de grond te gaan."

Ook Christof Vercauteren heeft als ballonliefhebber herinneringen aan het incident uit 1996. "Ik was nog heel klein, maar ik herinner me wel dat er veel gespeculeerd werd over het incident. Er deden destijds veel verhalen de ronde. Nu wordt er eigenlijk niet meer zoveel over gesproken, maar het is wel een verhaal dat iedereen zich nog herinnert."