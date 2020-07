Organisator van uit de hand gelopen festival in Puurs-Sint-Amands wil zaterdag dansfeest in Heusden-Zolder organiseren

De gemeente Puurs-Sint-Amands had groen licht gegeven voor het openluchtfeest van het Fort van Liezele. Want het ging om een evenement met minder dan 400 personen, in openlucht, op een grote oppervlakte. De temperatuur van de gasten werd aan de ingang gecontroleerd, er waren aparte looprichtingen en overal was handgel beschikbaar. Toch ging het gisteren mis. De gasten begonnen heel dicht tegen elkaar te dansen, van anderhalve meter afstand houden was geen sprake meer.