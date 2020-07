Parlement in Suriname kiest oppositieleider Santokhi tot president, huidig machthebber Bouterse riskeert de gevangenis

De aandacht gaat echter vooral naar Desi Bouterse, tot vandaag president en in de jaren 80 leider van een brutaal militair regime in de voormalige Nederlandse kolonie.

Bouterse is vorig jaar in Suriname veroordeeld tot 20 jaar cel wegens de brutale executie van 15 opposanten tijdens de Decembermoorden van 1982. Omdat hij president was, ontsnapte hij wegens onschendbaarheid aan die straf, maar dat is nu voorbij. Bouterse heeft wel beroep aangetekend tegen zijn veroordeling.

In Nederland is Boutserse eerder al veroordeeld tot 11 jaar opsluiting wegens zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.