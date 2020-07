Protest tegen industrie in natuurgebied de Groene Delle groeit, zes natuurorganisaties dienen samen bezwaar in

De Limburgse natuurverenigingen krijgen heel wat steun van buitenaf in hun strijd tegen de uitbouw van de industriezone Zolder-Lummen-Zuid in het natuurgebied de Groene Delle. Want de Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Greenpeace, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het WFF dienen samen een bezwaar in tegen de plannen.