Puin SAMGA-site in haven van Antwerpen per schip afgevoerd

In de Antwerpse haven is Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, gestart met het afvoeren per schip van het puin van verschillende gebouwen van de SAMGA-site. Verschillende gebouwen op het terrein werden de afgelopen maanden gesloopt om plaats te maken voor de Oosterweelwerken. Op die plek wordt een werf ingericht voor de Oosterweelwerken. Het puin dat vrijkwam, meer dan 40.000 ton steenpuin en 4.000 ton metaal wordt nu afgevoerd per schip.



Er is bewust gekozen voor vervoer via het water, in plaats van via de weg, zegt Annik Dirkx van Lantis:" Eén zo'n schip haalt al snel 160 vrachtwagens van de weg. Ook bij de toekomstige Oosterweelwerven willen we zoveel mogelijk transporteren via het water. Zo zal bij de werken op Rechteroever 75 procent van het werfverkeer via het water gaan om de impact van de werken op het verkeer te beperken."

Tegen ten laatste oktober 2020 zou de SAMGA-site volledig opgeruimd moeten zijn en kan die worden ingericht als werf voor de Oosterweelwerken.