Radiocoryfee Roger Simons op 93-jarige leeftijd overleden 

Roger Simons ging eigenlijk al in 1992 met pensioen, maar zette pas in 2002 echt een punt achter zijn journalistieke carrière. Hij was toen al 75 en was al die jaren verslag blijven doen vanuit het schuurtje in zijn tuin in Beckenham, in de groene rand rond Londen. Later volgden er nog enkele gelegenheidsbijdrages, onder meer naar aanleiding van het huwelijk van prins Charles met Camilla Parker-Bowles in 2005.



Maar ondanks zijn vele bijdragen over het Britse koningshuis was Simons niet bepaald een royalty-fan. In een kranteninterview zei hij ooit over Charles dat hij "geen greintje sympathie uitstraalde", Camilla noemde hij een "verwaaid ding" en wijlen prinses Diana vond hij maar een "flauwe stekelbes".



Roger Simons werd naar aanleiding van zijn pensioen in 1992 bedacht met de titel van Officier in de Orde van Leopold III, voor zijn verdienstelijke bijdrage aan de uitstraling van ons land.