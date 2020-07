Rust keert terug in uitgaansbuurt Knokke-Heist 

De politie van Knokke-Heist zette dit weekend opnieuw meer agenten in om de feestvierders na 01.00 's nachts onder controle te houden. Ook hun Nederlandse collega's kwamen helpen. "Maar alles is heel rustig verlopen", zegt korpschef Steve Desmet.

En volgens hem is dat duidelijk te verklaren. "We stellen nog altijd vast dat er veel Nederlanders aanwezig zijn in de uitgaansbuurt, maar het gaat niet meer om de minderjarige Noord-Nederlanders van vorige week. Vermoedelijk zat hun vakantieweek erop in Knokke-Heist. Die feestvierders zijn nu vervangen door iets oudere Nederlanders uit Noord-Brabant. Het gaat nu om jongeren uit Tilburg en Eindhoven. Zij zijn volledig op de hoogte van de maatregelen en hebben ook gehoord van de taferelen van vorige week. Ze hebben zich goed aan de regels gehouden en wij zijn blij dat rust teruggekeerd is."