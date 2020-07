Sire, er zijn geen redders van uw vaderland meer

Elk van bovenstaande thesen kan mogelijk een stuk van het antwoord zijn. Maar één van de belangrijkste sleutels voor de malaise, één jaar na de verkiezingen, is simpelweg dat de grote partijen, ook die die klassiek geboekstaafd staan als zij die “het land graag zien” en Belgisch staatsmanschap aan de dag willen leggen, geen enkele appetijt meer hebben om de boel toch maar bijeen te houden.

Goed geïnformeerde bronnen wijzen er op dat de koning meerdere malen aan de hoofdrolspelers bijna gesmeekt heeft om toch maar een regering met PS én N-VA te vormen. Een ‘grote coalitie’, een mystiek huwelijk tussen links en rechts, Vlaams en Waals, dat een nieuwe ‘pacificatie’ van België had kunnen bewerkstellingen: het is een publiek geheim in de Wetstraat dat het Paleis daarvan droomde, maandenlang. Vivaldi, een coalitie zonder die N-VA, die naar links leunt en zonder meerderheid aan Vlaamse zetels, het Paleis leek er als de dood voor. De reden is niet moeilijk te vinden: een groen-linkse regering, tegen de wil van de Vlaamse kiezer, dat zou de middelpuntvliedende krachten alleen verder ontketenen, en Vlaams Belang met N-VA samen opstuwen naar een meerderheid in Vlaanderen. Een pre-revolutionair scenario dreigt dan in 2024, zeker als beiden én een Vlaamse regering kunnen vormen, én federaal alles blokkeren.

De waarheid is dat N-VA daarbij plots een bondgenoot van de koning leek: ze stelden zich open voor zo’n ‘grote coalitie’, niet zonder eigenbelang. Bart De Wever (N-VA) en co hebben immers al lang de analyse gemaakt dat ze een beleidspartij zijn, die best aan de knoppen van de macht zit, en ministers levert. Zelfs als dat met de PS is.