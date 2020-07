Stad Leuven plaatst zonnepanelen op tien openbare gebouwen

Het project wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de stad en de inwoners. Door een aandeel van 250 euro te nemen in één van van beide burgercoöperaties kunnen inwoners investeren en deelnemen in dit project. "Wij roepen eigenaars van grote daken in Leuven op om hetzelfde te doen. Je hoeft zelf niet te investeren want de burgercoöperaties doen dat voor jou", zegt David Dessers, schepen van Klimaat. In totaal zal het hele project 650.000 euro kosten.