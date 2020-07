Startende jongeren verdienen het meest in West-Vlaanderen

Het verschil is niet groot, gemiddeld 50 tot 100 euro per maand. Als je al langer werkt dan zijn de provincie Antwerpen en Brussel financieel interessanter. Maar wie pas begint, verdient dus het meest in West-Vlaanderen.

Een mogelijke verklaring is dat de bedrijven bij ons moeilijker nieuwe werknemers vinden en ze willen lokken met een beter loon. Wout Dejaeghere van SD Worx spreekt zelfs over een West-Vlaamse talentenoorlog: “Technische functies zijn zeer gegeerd. De werkloosheid ligt in West-Vlaanderen sowieso zeer laag. Dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat die nieuwe mensen op de arbeidsmarkt wel gegeerd zijn en dat werkgevers daar blijkbaar toch iets voor willen neertellen.”