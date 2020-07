Tientallen tonnen krieken komen aan bij brouwerijen

Juli is kriekenmaand. Een maand waar veel brouwerijen die kriekenbier maken, naar uitkijken. "Juli is de oogstmaand voor de krieken", vertelt Bruno Reinders, brouwmeester bij Mort Subite. "Het was wel even afwachten of ze van goede kwaliteit zouden zijn dit jaar, omdat het een aantal nachten in het voorjaar gevroren heeft. Maar de boeren hebben dat goed kunnen oplossen en uiteindelijk zijn het goede krieken geworden."

Ook brouwerij Belle Vue in Sint-Pieters-Leeuw heeft vandaag een grote lading krieken ontvangen. "De krieken zijn ter plaatse bij de fruitkweker geselecteerd en ze zijn dit jaar van goede kwaliteit", zegt brouwmeester Emiel Casier. Brouwerij Mort Subite en brouwerij Belle Vue houden vast aan de Belgische krieken. "Geen diepvrieskrieken uit Oost-Europa voor ons", aldus brouwmeester Reinders van Mort Subite. "Wij zweren bij versgeplukte, Belgische krieken. De krieken die vandaag zijn aangekomen in onze brouwerij, zijn gisteren geplukt in het Hageland." Dagelijks verwerkt brouwerij Mort Subite zo'n 20 ton krieken per dag tot bier.