Turkije zal mozaïeken in Hagia Sophia enkel bedekken tijdens gebedsdiensten, toegang blijft vrij

Dat heeft tot veel verontwaardiging geleid in de christelijke wereld, maar ook bij cultuurminnaars overal ter wereld. Onder meer de VN-cultuurorganisatie Unesco had zich bezorgd getoond over de imposante mozaïeken in de Hagia Sophia. Tijdens de Ottomaanse periode waren die overpleisterd omdat de islam geen afbeeldingen toelaat in gebedshuizen.