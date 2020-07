Twee gewonden bij overval in woning in Pulderbos

Afgelopen nacht raakten twee mannen gewond bij een overval in een woning aan Roosten in Pulderbos. Dat is een deelgemeente van Zandhoven. Het gaat om de bewoner en een vriend. Ze werden overvallen door drie gewapende en gemaskerde mannen. Wat hun motief was, is nog niet bekend. Of de mannen ook iets hebben buitgemaakt, moet nog blijken. De slachtoffers werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ze konden intussen al worden verhoord. De daders zijn nog spoorloos. De politie zal de beelden van bewakingscamera's bekijken en voert ook een buurtonderzoek.