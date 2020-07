Professor biostatistiek UHasselt over terugkeer vakantiegangers: "Hou rekening met een heropflakkering van het virus"

De kans voor een tweede voorspelde golf voor het najaar is nog altijd groot: “Wanneer het weer verandert en we terug meer gaan binnen zitten, dan zijn heropflakkeringen mogelijk", gaat Molenberghs verder. "Maar we hopen dat het daarbij blijft. Het is niet realistisch om te geloven dat we zelfs geen lokale problemen gaan hebben. Maar laten we optimistisch zijn en hopen met wat we nu weten, het nooit meer zo hard gaat zijn als in maart, april en mei.”