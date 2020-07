Vistrap in Oostende kruipt uit dal: "Lockdown was moeilijk, maar we zijn open gebleven"

Ook voor de Vistrap in Oostende was de lockdown een moeilijke periode. In tegenstelling tot vele winkels en markten bleven de visverkopers aan de slag. "Het was erg kalm", vertelt Marie-Rose Schoonvaere. "Er was niemand uit het binnenland. We konden alleen aan onze vaste klanten uit Oostende verkopen".

Eerst keerden de tweede verblijvers terug en daarna ook de toeristen. Zondagnamiddag bijvoorbeeld was het druk aan de Vistrap. De druktebarometer gaf zelfs een kwartiertje code oranje aan het centrum van Oostende. "Ik heb het gemerkt", zegt Marie-Rose. "Er liep opeens veel meer politie rond. Maar iedereen heeft zich goed aan de coronamaatregelen gehouden".

Marie-Rose is blij dat Radio 2 de visverkopers uitroept tot de Sterren van de Zomer. "Ja, we hebben het verdiend. Net als de mensen uit de ziekenzorg. Iedereen die aan de slag is gebleven, verdient een ster".