Wandelnetwerk Getevallei breidt uit met 260 kilometer: "Routes kan je downloaden op je smartphone" 

Toerisme Vlaams-Brabant breidt het wandelnetwerk Getevallei uit met 260 kilometer aan virtuele trajecten en knooppunten in de gemeenten Tienen, Hoegaarden en Landen. De nieuwe knooppunten vindt de wandelaar niet terug op het terrein zelf, maar wel op een papieren kaart of via de gratis app ‘Wandelknooppunt’.