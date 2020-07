Winkelen over de Nederlandse grens: "De Belgen herken je aan hun mondmasker"

Mondmaskers in de winkels, sinds dit weekend is het een vertrouwd beeld in onze winkels. Tegenstanders lieten vorige week wel eens horen dat ze dan wel in Nederland zouden gaan winkelen, waar het niet verplicht is. Daar rekenen ze erop dat mensen voldoende afstand houden. Ze worden er trouwens "mondkapjes" genoemd. Toch konden wij vaststellen dat heel wat mensen uit onze provincie die gingen winkelen in Putte-Woensdrecht, net over de grens, er ook een mondmasker droegen. "Heel wat mensen voelen zich op die manier toch veiliger", horen we. "Eigenlijk zou het overal verplicht moeten zijn. Wij komen net van Frankrijk en daar is dat zo. Je ziet het er onder meer in de winkels en op de openbare markten. Het zou beter Europees geregeld worden maar het is nu niet zo. Dan moeten we er maar mee leren omgaan zoals het is."