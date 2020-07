250 jaar Beethoven wordt gevierd met feestweekend en broodzakken: "Overgrootvader Beethoven was Mechelse bakker"

Voor de 250ste verjaardag van componist Beethoven gebruiken enkele bakkers in Mechelen nu broodzakken die naar hem verwijzen. Zijn familie was oorspronkelijk van Mechelen en zijn overgrootvader had een bakkerij in de stad. “De broodzakken zijn een knipoog naar dat weetje”, vertelt Michaela Defever van Festival van Vlaanderen.

Het oorspronkelijke festival in april werd uitgesteld door de coronacrisis. Mechelen plant nu kleinere evenementen met concerten in de Sint-Pieter-en-Paulkerk en in de Sint-Romboutskathedraal.