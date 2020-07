77-jarige bewoner van "nazihuis" in Keerbergen krijgt 1 jaar cel en boete

De rechtbank volgde de vordering van het openbaar ministerie en sprak de maximumstraf van een jaar cel uit. Het gaat om een effectieve gevangenisstraf, ondanks de gevorderde leeftijd van B. en zijn blanco strafregister. De man kreeg ook een boete van 800 euro.



Unia, dat zich burgerlijke partij had gesteld, kreeg een schadevergoeding van 500 euro. De man moet ook de symbolen aan zijn huis verwijderen. Els Keytsman, directeur van Unia, is tevreden met de uitspraak: "Vooral het feit dat hij alles moet verwijderen is belangrijk voor ons. Alles wat hij deed, kon door iedereen gezien worden. Het was volledig openbaar, waar hij zijn voorliefde voor Hitler en het naziregime niet onder stoelen of banken stak."