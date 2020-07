"Buitengewoon kamperen" is groot succes: “Aangename en onverwachte verrassing”

Dat concept is onverwacht een groot succes. “Het was een risicovol idee. We beslisten dit in het midden van de coronacrisis. Op dat moment wisten we nog niet of de Vlaming naar het buitenland ging mogen, wat nu dus wel mag”, zegt Liesbet De Keersmaecker. “Toch slaat het "buitengewoon kamperen" bijzonder goed aan. De plaatsen in Vlaams-Brabant doen het enorm goed. Volgend weekend zijn al drie van de vijf Vlaams-Brabantse tipidorpen volledig uitverkocht. Het gaat om het kasteel van Horst, de Plas in Rotselaar en Ter Rijst in Pepingen.”