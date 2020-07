Coronaveilig theater: naar verhalen luisteren op een bankje

OPENDOEK, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, lanceert vandaag ‘Het bankje’, een podcast die in coronatijden theater tot bij het publiek brengt. Meer dan 100 amateurkunstenaars werkten mee aan deze podcast die bestaat uit 20 dialogen. De verhalen zijn tot 31 augustus via een QR-code te beluisteren op bankjes in meer dan 60 steden en gemeenten.