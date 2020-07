Aalter kan 10 miljoen liter regenwater opvangen, "Geven mensen hun woonrust terug"

Aalter heeft nu drie waterbufferbekkens. Wegen en Verkeer had bij de aanleg van het op- en afrittencomplex ook al twee bekkens aangelegd, goed voor 5000 l regenwateropvang. Dat was nodig omdat er door de snelweg veel verharding is waardoor het water direct in de sloten terecht komt als het regent op het beton. Dat water wordt onmiddellijk opgevangen in de bekkens tussen de op- en afritten.

De gemeente kan nu met het derde nieuwe bekken meer water laten infiltreren dan vroeger. "Aalter onder water, dat zou niet meer mogen gebeuren," stelt Patrick Hoste.