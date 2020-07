Actievoerders planten bomen in tuin van werkgeversorganisatie VOKA in Hasselt.

"In een interview met Karin Van de Velde van VOKA hoorden we haar losjesweg zeggen dat er soms een boom in de weg staat', vertelt een actievoerster die anoniem wil blijven. "Van deze uitspraak zijn we toch wel geschrokken, daarom hebben we deze ludieke actie op touw gezet en hebben we enkele bomen bij hen in de weg gezet. "

VOKA pleitte in het bewuste interview op TVL voor meer rechtszekerheid voor bedrijven. Want onlangs vocht natuurorganisatie Bos+ de plannen van transportbedrijf Essers aan om in Genk een bos op industriegrond te kappen. En VOKA verdedigt de plannen om in de Groen Delle de industriezone Lummen-Zuid uit te bouwen, langs het Albertkanaal.