Antwerpse advocate vreest voor haar job omdat ze panische angst heeft voor mensen met een mondmasker

"Het heeft een tijdje geduurd voor ik de oorzaak van mijn panische angst voor mensen met een mondmasker gevonden had", vertelt Catherine. "Ik heb het vooral bij mannen die een mondmakser op hebben en kwam er zo achter dat het te maken heeft met het feit dat ik een heel aantal jaren geleden slachtoffer ben geworden van seksueel misbruik. Ik ben de man die me dat heeft aangedaan nog verschillende keren tegengekomen. Ik dacht dat ik het ondertussen verwerkt had, maar dat blijkt nu van niet. Ik heb mezelf onbewust geleerd om mensen meteen te scannen en zo te checken of de man die mij misbruikt heeft al dan niet in mijn buurt is. Bij mensen die een mondkapje aan hebben, lukt dat scannen niet. Daardoor sla ik in paniek als ik meer dan twee mensen zie met een mondmasker op.