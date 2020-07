Azerbeidzjaanse generaal en vijf officieren komen om bij gevechten in Nagorno-Karabach

De gevechten in de regio zijn al drie dagen aan de gang en situeren zich vooral nabij Tovuz, een stad in Azerbeidzjan die grenst aan de Noord-Armeense provincie Tavush. Een woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie zegt dat de gevechten hevig zijn en dat er tanks, artillerie en drones worden ingezet.

Volgens Azerbeidzjan zijn er bij de gevechten in totaal al elf doden gevallen waaronder een generaal en vijf officieren. Armenië spreekt van twee overleden officieren, verschillende gewonden en burgerslachtoffers. De Azerbeidzjaanse minister van Defensie bevestigt het overlijden van een 76-jarige man in Agdam, een dorp in Nagorno-Karabach.