Bij 2e coronagolf gaat AZ Damiaan in Oostende niet meer op slot

De impact op de ziekenhuizen was groot tijdens de 1ste golf van de coronacrisis in ons land. Je kon er alleen nog terecht voor dringende, levensbedreigende zaken. Of als je besmet was met het coronavirus en dringend hulp nodig had.

Ook andere ziekenhuizen in West-Vlaanderen willen blijven verder functioneren tijdens een 2e golf. Dat bevestigen het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, het AZ Zeno in Knokke-Heist, het AZ Delta in Roeselare, Menen en Torhout en het AZ Damiaan in Oostende aan de redactie van Radio 2 West-Vlaanderen. Enkel als het écht nodig is, dan gaan de ziekenhuizen stukje per stukje sluiten. “Maar we proberen dus zolang mogelijk "normaal" te werken”, zegt hoofdarts van het AZ Damiaan Sabine Gerniers. “We zijn nu wel voorbereid. We hebben door de 1ste golf veel ervaring opgedaan en veel geleerd. We hopen dat de impact minder is natuurlijk. Want de werking van het ziekenhuis is toen fel verstoord geweest. We hopen vooral dat de 2e golf minder lang en minder hevig is. COVID-19 heeft nu zijn plaats gekregen in de werking."