Zendmast in Watermaal-Bosvoorde brandt uit, brandstichting niet uitgesloten

De oorzaak van de brand is niet duidelijk, "Alle pistes liggen open, het kan ook gewoon om een kortsluiting gaan", zegt Derieuw. Maar ook kwaad opzet wordt niet uitgesloten. In Nederland en Groot-Brittannië werden de afgelopen maanden al vaker zendmasten in brand gestoken. Dat waren telkens acties tegen het 5G-netwerk, een supersnelle internetverbinding. Of dat ook in Watermaal-Bosvoorde het geval is, moet onderzocht worden.