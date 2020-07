Brugse B&B-uitbater in Frankrijk: "Ik heb schrik voor een tweede lockdown, want het gaat er hier heel los aan toe"

Anton Desmedt vertrok 10 jaar geleden vanuit Brugge naar de badplaats Labenne Océan in het Zuidwesten van Frankrijk. Radio 2 West-Vlaanderen wuifde Desmedt en zijn vriendin toen uit. Sindsdien is er veel veranderd voor hem. "We staan met onze "Board 'n Breakfast" verder dan verwacht. We hebben bijna elk jaar kunnen uitbreiden: meer kamers, een extra huis en zelfs 2 kindjes erbij", lacht Desmedt.

Door de strenge lockdown in Frankrijk verloren ze 6 weken inkomsten. "We zijn pas halverwege mei opengegaan. De paasvakantie zijn we dus kwijt. Die is nochtans erg belangrijk voor ons. Maar Frankrijk heeft toch wat staatssteun gegeven." Desmedt hoopt meer dan anders inkomsten uit het najaar te halen. "Ons hoofdseizoen gaat goed zijn, maar het najaar hopen we te verlengen. Tot in de kerstvakantie is het zeewater hier nog 3 keer zo warm als in België."