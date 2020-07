Ga eens een weekje "bushcraften" in Lommel: konijnen villen, vuur maken en een slaapplaats bouwen

Minder is meer, dat is het motto waar Brecht veel waarde aan hecht. Hij trok in het verleden overigens voor 10 dagen naar Zweden met een aantal vrienden om er op een primitieve manier te leven. "De bedoeling was om niets van buitenaf te gebruiken. We maakten op onze tocht messen van steen en kledij van gevilde herten. Mijn vrienden en ik leefden er dus volledig in en van de natuur", vertelt de bushcrafter. "Het niveau van bushcraften was daar iets hoger maar hier is het ook al redelijk gevorderd".