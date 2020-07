Check: ja, een abortus na 18 weken kan eruitzien als het schokkende beeld dat op Twitter circuleert

We kunnen de informatie die de website meegeeft, echter niet zonder meer voor waar aannemen. De site heeft een duidelijke anti-abortusagenda. Zo staat de kop “Overweegt u een abortus?” (“Considering abortion?”) prominent op de homepage, waarna het telefoonnummer volgt van Birtright International, een organisatie die zwangere vrouwen wil ontraden om over te gaan tot een abortus. Zulke websites zijn geen zeldzaamheid in de VS. Zo stootten we tijdens ons onderzoek op Illinoisrighttolife.org, een website die erg grafische foto’s van geaborteerde foetussen post en daar amper context bij voorziet (hoe oud de foetus bijvoorbeeld was, of waarom de zwangerschap werd afgebroken).