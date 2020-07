Franse nationale feestdag: "Geen sobere, maar wel een afgeslankte versie"

Corona heeft niet enkel invloed gehad op de wijzigingen in het programma van de feestdag, het virus is bepalend geweest voor het thema dit jaar. "De feestdag staat vooral in het teken van de zorg vandaag", zegt Renout. "Er wordt een eerbetoon gebracht bij die ceremonies bij Place de la Concorde aan de zorgverleners, niet alleen aan de zorgverleners in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook de zorgverleners van het leger bijvoorbeeld. Want het leger heeft ook meegeholpen tijdens de corona, die worden allemaal vandaag in het zonnetje gezet tijdens de ceremonie."