De vlucht van de condor: 172 kilometer in de lucht zonder één vleugelslag

De Andescondor (Vultur gryphus) is een roofvogel die tot de verbeelding spreekt. Met een kop-staartlengte tot 1,3 meter, een vleugelspanwijdte van 2,70 tot 3,20 meter en een gewicht tot 15 kilogram voor mannetjes is het de grootste vliegende vogel ter wereld. Zwart van kleur, met een witte kraag rond zijn nek, mannetjes hebben ook een grote rode kam op het hoofd.

Zijn leefgebied strekt zich uit over het hele Andesgebergte in het westen van Zuid-Amerika, van Venezuela in het noorden via Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia tot Argentinië en Chili in het zuiden. Hij wordt soms ook gespot in Brazilië en Paraguay. De condor speelt een belangrijke rol in de Latijns-Amerikaanse folklore en mythologie en is een nationaal symbool van onder meer Argentinië, Bolivia en Chili.

De laatste jaren gaat het aantal Andescondors achteruit, de internationale organisatie voor natuurbehoud IUCN bestempelt zijn status als "bijna bedreigd".