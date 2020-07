37 kilogram cocaïne in kolenschip, 1,7 miljoen euro cash en 20 kilogram goud: politie rolt drugsbende op

In de haven van Gent heeft de politie 37 kilogram cocaïne onderschept, die verstopt zat in een schip dat steenkolen vervoerde. De politie viel daarna ook binnen op verschillende adressen. Op een appartement in Antwerpen heeft de politie ook nog eens 1,7 miljoen euro aan cash geld en 10 goudstaven in beslag genomen. Zes verdachten werden opgepakt, vijf van hen zijn ook aangehouden.