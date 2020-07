Veiligheidsraad komt weer samen: naar nieuwe versoepelingen? Of zijn de cijfers niet goed genoeg?

U hebt het gemerkt: veel van wat hierboven staat, is in de voorwaardelijke wijs. Dat is geen toeval, want naar verluidt staan de virologen op de rem. De cijfers van het aantal besmettingen gaan al een 7-tal dagen in licht stijgende lijn, wat tot ongerustheid leidt. Gisteren gaf minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ook al aan dat versoepelingen wel eens zouden kunnen worden uitgesteld.