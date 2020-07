Extra werkzaamheden op E17 Gentbrugge deze nacht en komend weekend

Volgens Wegen en Verkeer is het wegdek beschadigd en moeten er putten hersteld worden. Door de renovatiewerken aan het viaduct moet alle verkeer uit beide richtingen over 1 helft van de snelweg rijden. Die helft heeft het al zwaar te verduren gehad door alle zwaar vervoer op de E17. Het wegdek is beschadigd. Dat is niet veilig voor het verkeer, maar de putten veroorzaken ook trillingen en schade aan huizen in de dichte omgeving van het viaduct. De actiegroep Viadukaduk had daar een oplossing voor gevraagd aan Wegen en Verkeer.